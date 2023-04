Derby con lo Spezia per la Samp, la carica di Stankovic: "Dobbiamo rendere orgogliosa la nostra tifoseria"

Dare continuità al secondo tempo di Lecce, valso il pareggio contro i salentini, e regalare una gioia ai tifosi in quello che è a tutti gli effetti un derby regionale. La Sampdoria torna in campo questa sera al "Ferraris" contro lo Spezia (ore 20.45, arbitro Maresca) e mister Dejan Stankovic non ha dubbi: "Sarà un’altra partita molto importante per la gente doriana e per tutti noi che lavoriamo da dentro. Questa sfida è classificata come un derby e noi dobbiamo rendere orgogliosa la nostra tifoseria".