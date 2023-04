Genoa, a Cittadella altro svincolo promozione. Mister Gilardino detta la linea: "Autostima ed entusiasmo"

Cercare i tre punti per chiudere al meglio quel ciclo di partite arrivate dopo la sosta che all'andata costarono la rapida discesa dalle prime due piazze d'onore, ora da conservare da qui alla fine del campionato. Con l'ottimismo della ragione, viste le ultime prove, e la forza del sentimento, corroborata dalla carica dei tifosi.

Saranno infatti quasi 3mila i tifosi che quest'oggi seguiranno il Genoa al Tombolato (ore 14, arbitro Dionisi) per spingere il Grifone in un'altra sfida cruciale nei piani alti, da parte genoana, ma anche nella sfida salvezza per parte dei padroni di casa del Cittadella.

A riassumere il concetto è stato mister Gilardino nella conferenza stampa di presentazione della partita: "Autostima ed entusiasmo sono le due parole chiave: autostima nel gruppo e nelle capacità individuali, entusiasmo e voglia di farci trascinare dal popolo genoano che ci segue. Ho fiducia nella mia squadra".

Fuori le scaramanzie e avanti confortati da quanto fatto finora. Sempre però mantenendo alta l'attenzione contro un avversario che negli ultimi anni ha trovato spesso piazzamenti in zona play off, raggiungendo anche una finale, "e sappiamo quindi tutti l'approccio da avere, che ci sarà da battagliare su ogni pallone". Vietato evitare i cali di concentrazione e sbagliare l'approccio perché "ci sono meno partite, i punti pesano e quindi l'aspetto mentale è determinante".

Anche i tatticismi avranno però la loro parte in una gara che il tecnico preannuncia come ricca di "partite dentro la partita", per affrontare la quale Gila confermerà l'ormai rodato 3-5-2 ritrovando al centro della difesa la freschezza di Vogliacco, di rientro dalla squalifica, con Criscito nuovamente riportato sulla corsia di sinistra.

Davanti probabile la conferma della coppia Gudmundsson-Coda, nonostante le polveri bagnate contro il Perugia in una partita più di sacrificio che di finalizzazione, mentre in mezzo difficile un rientro dall'inizio per Sturaro, in settimana rientrato ad allenarsi col gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Pavan, Branca; Maistrello; Crociata, Antonucci. Allenatore: E. Gorini

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson, Coda. Allenatore: A. Gilardino