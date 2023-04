Rifacimento marciapiedi ad Albissola, avviato il primo lotto in corso Bigliati (FOTO)

Da alcuni giorni sono iniziati ad Albissola Marina i lavori del primo lotto per la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche in Corso Bigliati nel tratto compreso tra Vico Bruciati fino indicativamente al civico 148.

"Il marciapiede esistente risale agli anni ’70 ed è costituito da pavimento in piastrelle di gress di colore rosso con cordolo in cls lato strada; sia il cordolo che la pavimentazione presentano rotture diffuse e mancanze dovute alla vetustà dell’infrastruttura con disallineamenti della pavimentazione costituente pericolo di inciampo" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

L’intervento di riqualificazione iniziato sul tratto che è in continuità con il rifacimento della pavimentazione del marciapiede già recentemente realizzato tra piazza Rossello e Piazza Sisto IV prevede: la demolizione di tutto il degradato marciapiede, per poi proseguire con la realizzazione di un nuovo massetto di sottopavimentazione in conglomerato cementizio armato con rete di acciaio elettrosaldata; con la fornitura e posa in opera di cordolo di testa posto in maniera longitudinale ai marciapiedi costituito da elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso; la realizzazione di una nuova pavimentazione costituita da cubetti autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso simil porfido del tipo Porfid block prodotto dalla ditta Pavesmac ( del tipo e colore già utilizzato per la vicina piazza Sisto IV ), posati in opera su letto soffice di sabbia di frantoio dello spessore di cm. 7 circa, adeguatamente compattati e vibrati con piastra, stuccati con stesa di sabbia fine; la predisposizione di spazi per accogliere in futuro laddove la larghezza del marciapiede lo consente, alcuni alberelli di Oleandro, anche in questo caso in continuità con il verde già presente lungo i percorsi pedonali lato monte dell’Aurelia ed infine l’eventuale sistemazione puntuale laddove necessita di chiusini o caditoie esistenti.

Il lavoro del primo lotto è stato affidato alla Ditta G.R. Costruzioni di Alessandria per un importo lavori complessivo che si aggira sui 30mila euro. E stato previsto il completamento degli interventi entro la metà di giugno, salvo imprevisti e condizioni meteo avverse.

Dopo l’estate partiranno anche i lavori del secondo lotto già progettato e finanziato che riguarderanno la restante porzione del marciapiede di ponente con il rifacimento totale della pavimentazione fino alla zona di San Benedetto con ulteriori lavorazioni finalizzate anche al miglioramento della sicurezza stradale e pedonale in prossimità dell’incrocio di Piazza San Benedetto/Aurelia di fronte ai Bau Bau Village tramite lo spostamento della fermata dell’autobus.

L’amministrazione prevede di realizzare i due lotti con un investimento complessivo che si attesta sui circa 120 mila euro di cui ben 80 mila finanziati con l’ottenimento del contributo dal Fondo Strategico Regionale 2022 e la restante parte con risorse comunali.

"Da vice sindaco e assessore ai lavori pubblici sono soddisfatto che il nostro lavoro di programmazione per la riqualificazione di questi percorsi pedonali abbia ottenuto questo importante contributo regionale ed ora ci stiamo predisponendo per provare ad ottenere una nuova tranche per il completamento dell’intero asse pedonale lato monte dell’Aurelia, infatti siamo già al lavoro per predisporre la progettazione propedeutica anche alla ricerca dei necessari finanziamenti per pianificare la futura riqualificazione anche del 3^ lotto che riguarderà il marciapiede di Corso Bigliati lato monte verso levante nel tratto compreso tra Piazza Rossello e Piazza Vittorio Veneto" dice Luigi Silvestro.