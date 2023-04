Finale, diverse le irregolarità sugli shuttle dei ciclisti: via a sanzioni e sospensioni della circolazione

A Finale Ligure il lungo ponte del 25 aprile si è aperto all’insegna dei controlli su strada, in particolare sul rispetto delle regole del Codice della strada da parte dei conducenti dei c.d. Shuttle, cioè i furgoni utilizzati per accompagnare gli appassionati di ciclismo fuori strada sui percorsi del finalese.

Il numero ragguardevole di mezzi in circolazione e una serie di accertamenti compiuti anche con il sistema di video sorveglianza, ha determinato la direzione del comando di Polizia Locale d Finale Ligure a disporre una serie di servizi di controllo, a partire dai tradizionali luoghi di partenza dei furgoni presenti sul territorio della città rivierasca.

Oltre le basi di partenza, nelle quali nella mattina gli agenti hanno verificato i documenti dei veicoli e dei conducenti e le condizioni dei mezzi, altre pattuglie hanno battuto le principali strade che portano verso l’entroterra, intimando l’alt a furgoni con carrello e pick-up.

In esito alle verifiche la polizia locale ha accertato parecchie irregolarità, contestando sanzioni amministrative per circa 2.500 euro ad alcuni conducenti e imponendo la sospensione dalla circolazione per tre mesi a due carrelli per il trasporto delle biciclette.

Tutt’ora al vaglio degli agenti del comando finalese altre posizioni riguardanti il trasporto dei bikers, compreso il pagamento dei corrispettivi da parte degli sportivi e i connessi adempimenti fiscali.