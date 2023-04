Dentisti sempre piu’ digital! Quasi come nei film… o forse meglio!

Cari Lettori, ricordate i vecchi telefilm di fantascienza (tipo UFO Base Luna o Spazio 1999)? Guardavamo i personaggi che si parlavano in videochiamata tramite dei monitor televisivi e ci sembravano tecnologie irraggiungibili, mentre oggi con un banale smartphone quelle chiamate possiamo farle anche in mobilità… e quei veicoli elettrici utilizzati nella base del cattivo di James Bond? Oggi ci sono vetturette elettriche che circolano tranquillamente sulle nostre strade… e stanno per entrare in funzione i droni-taxy!

Potevamo noi dentisti essere da meno? No di certo! Infatti nella nostra quotidianità, insieme ad infiniti gadgets, entrano sempre più sovente evoluzioni sostanziali. Da quando ho aperto il mio studio (nel 1990) ho visto le otturazioni in argento e gli intarsi in oro (estremamente biocompatibili ma poco estetici e molto complessi da eseguire a regola d’arte) sostituiti via via dalla ceramica, dal composito e ora dallo zirconio. Ho visto diventare più comune l’uso degli ingrandimenti e del microscopio operatorio (almeno ad un certo livello di professionalità) e ho visto le vecchie lastrine fotografiche sostituite da quelle digitali, con la possibilità di visualizzare dettagli a tutto schermo.

L’ultima evoluzione che anche io ho introdotto riguarda le impronte: adesso mi è possibile farle con uno scanner digitale, una sorta di micro-telecamera che, in poche decine di secondi, “fotografa” in 3D le arcate dentarie del paziente.

In questo modo, posso memorizzare in un computer la situazione iniziale già durante la prima visita, visualizzare posizioni e contatti dei denti da tutte le angolazioni (anche osservandoli dal lato della gola…) e simulare a video le correzioni per decidere col paziente la soluzione più adatta a risolvere i suoi problemi dentari.

Posso inoltre sovrapporre le immagini iniziali a quelle dopo le cure e a quelle dei controlli successivi, per monitorare le evoluzioni nell’arco degli anni.

Le stesse immagini possono essere spedite via internet, in pochi secondi, al laboratorio più adatto a costruire un certo tipo di protesi o di apparecchio ortodontico, anche a notevole distanza (gli apparecchi ortodontici che proponiamo adesso ai nostri pazienti vengono costruiti negli Stati Uniti…).

Quindi, quando vedete il vostro dentista “armeggiare” con computer quasi quanto lo fa col trapano, non spaventatevi: non sta giocando con i videogiochi bensì vi sta curando con le ultime tecnologie disponibili!

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova