Il 24 aprile si celebra la Giornata mondiale contro la meningite

La meningite - spiega Matteo Bassetti, coordinatore del Diar Malattie Infettive di Alisa - rimane un'infezione importante, gravata da un’elevata letalità, e probabilmente rappresenta, insieme alla sepsi e allo shock settico, la vera emergenza infettivologica, dove è importante intervenire rapidamente e appropriatamente. Fortunatamente, negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva riduzione dell’incidenza delle meningiti in età pediatrica, grazie alle vaccinazioni per l'emofilo e per lo pneumococco, ed anche ad una riduzione delle meningiti in età più avanzata, fondamentalmente negli adolescenti e nella post adolescenza, grazie alle vaccinazioni per il meningococco B e per il meningococco C. Quindi le meningiti a cui ci riferiamo sono fondamentalmente quelle batteriche, tra cui rientrano anche le meningiti fulminanti, che sono in genere quelle sostenute dal meningococco e possono portare alla morte il paziente. Nei bambini e negli adolescenti sono assolutamente consigliate le vaccinazioni sia per il meningococco B che per il meningococco C che per lo pneumococco che per l'emofilo, poiché evidentemente permettono di prevenire questa infezione e sono quindi in grado di salvare la vita a molte persone. Dobbiamo fare in modo che sempre più bambini e sempre più adolescenti si vaccinino per la meningite. Con una copertura vaccinale al 100% non avremo praticamente più casi almeno di questi quattro tipi di meningite, che rappresentano le più frequenti e soprattutto le più aggressive e mortali. Prendiamo quindi spunto da questa Giornata della meningite perché sia la giornata della vaccinazione e perché purtroppo, con il Covid, si è visto come negli ultimi giorni vi sia stata una riduzione significativa delle vaccinazioni pediatriche, tra cui evidentemente anche quelle per le meningiti; per questo continuiamo e torniamo a parlare delle altre malattie infettive, dell’importanza delle vaccinazioni e dell’importanza della prevenzione".