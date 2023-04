Sanità, Laura Lassalaz nuovo direttore amministrativo dell'Asl2

Laura Lassalaz sarà il futuro nuovo direttore amministrativo dell'Asl2 savonese.

Genovese, 57 anni, prenderà il posto di Maria Beatrice Boccia che sarà in pensione dal primo di giugno.

Boccia era stata nominata nel gennaio del 2021 e lo scorso marzo gli era stato confermato l'incarico dal commissario straordinario Michele Orlando per tre mesi.

Lassalaz, laureata in economia e commercio, già direttore amministrativo di Alisa dal 2016, in passato è stata dipendente della Banca Popolare di Milano dal 1993 al 1996, dal 96 dipendente della Regione Liguria, per due anni all'assessorato al bilancio, dal 1998 al 2006 nel settore controllo strategico e interno e dal 2006 al 2008 nel settore Controllo di Qualità e di Gestione sull'Assistenza Sanitaria, Ospedaliera e sui Servizi Sociali.

Dal 2008 al 2014 nel Settore Programmazione e Controlli economico-finanziari, dipartimento salute e servizi sociali e dal 2014 al 2016 nel settore Programmazione e Controlli economico-finanziari, investimento e dipartimento salute e servizi sociali.

L'incarico decorrerà dall'1 giugno con scadenza alla cessazione dell’incarico affidato al Commissario Straordinario (decorrente dal 1/3/2023 e fino alla nomina del Direttore Generale e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi).