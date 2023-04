Balleari in visita al carcere di Marassi con il sindacato del Sappe

Questa mattina il Consigliere regionale Stefano Balleari, accompagnato dal Segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece e dai quadri sindacali della Liguria guidati dal segretario regionale Vincenzo Tristaino, ha visitato il carcere genovese di Marassi. Dopo le misure apportate dal governo e in particolare dal sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, sul potenziamento del Corpo di Polizia Penitenziaria, sulle nuove dotazioni e sull’istituzione del corpo medico della Polizia Penitenziaria, prosegue il lavoro in ottica del miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture e del personale.

“Buona parte delle criticità nelle carceri liguri, soprattutto a Sanremo e Marassi, sono legate ad atteggiamenti riottosi di detenuti problematici provenienti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta – spiega Balleari, subito dopo la visita che si è protratta per tutta la mattinata – e questo avviene perché il Provveditorato regionale di Genova è stato chiuso dall’ex ministro Orlando. Con il risultato che – continua Balleari – adesso la Liguria dipende dalla volontà del Provveditorato dell’area nord-ovest che ha sede a Torino e, si ritrova costretta a dover ospitare nelle proprie strutture anche questa tipologia di detenuti che vanno a incidere sulla sicurezza del carcere e sulle condizioni di lavoro di chi lavora all’interno.

“Tra le scelte sciagurate dell’ex Ministro Orlando – continua il capogruppo di FdI in Regione Liguria – rientra anche quella di aver chiuso il carcere di Savona, facendo così venire a mancare il principio di territorialità: bisogna valutare la riapertura di una casa circondariale nel savonese per dare respiro alle altre strutture del territorio”

Passando alla sicurezza del carcere di Marassi, osserva Balleari: “Andrebbero potenziati i servizi anti intrusione e anti scavalcamento, oltre a pensare di mettere a disposizione anche un’unità cinofila che sarebbe molto utile per perquisire le celle dei detenuti”. Passando ai numeri “il carcere di Marassi a fronte di 450 posti, allo stato attuale ospita 689 detenuti, di cui più della metà sono stranieri, tra cui molti irregolari: ecco cosa ci hanno lasciato i governi di sinistra, ecco dove cercheremo intervenire con tutte le nostre forze per cercare di migliorare le condizioni di sicurezza delle carceri liguri e del personale della Polizia Penitenziaria, come già stiamo facendo” conclude Balleari. La visita del Segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Donato Capece negli istituti penitenziari liguri, proseguirà mercoledì 26 aprile, nella struttura detentiva di Valle Armea a Sanremo.