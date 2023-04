25 aprile, Toti: “Celebriamo la libertà e chi ha lottato per essa"

"Oggi commemoriamo il sacrificio di donne e uomini della Resistenza e degli Alleati che si sono battuti per la libertà, ricordando che combattere per la libertà significa farlo per difendere i diritti non solo di chi la pensa come noi, ma anche di chi ha idee diverse. In questa giornata fondativa della nostra democrazia che celebra la fine di una sanguinosa guerra civile dobbiamo essere chiari: nel Pantheon della Repubblica sono presenti solo le vittime che si sono sacrificate per la libertà, non quelle che erano dall'altra parte, perché la pietà va a tutti i morti, ma la celebrazione va solo a chi si è battuto per riconquistarla. Come disse Nilde Iotti, 'la Resistenza ha unificato l'Italia dai monarchici ai comunisti', e come disse Sandro Pertini, 'alla migliore delle dittature, questa piazza preferirà sempre la peggiore delle democrazie'. Celebriamo questo 25 aprile anche ricordando il secondo anno di guerra in Ucraina, alle porte d'Europa, manifestando come sempre la nostra vicinanza a questo popolo e ribadendo che non esiste pace senza giustizia, libertà e diritti". Così il presidente della Regione Liguria, intervenuto oggi alle celebrazioni per ricordare il 78esimo anniversario della Liberazione.