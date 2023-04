Celle celebra il 25 aprile, il corteo e la deposizione delle corone sui cippi e monumenti del paese (FOTO E VIDEO)

Per ricordare la festa della Liberazione si è celebrata per le strade di Celle Ligure, la commemorazione del 25 aprile.

La manifestazione è iniziata dalla Società di Mutuo Soccorso e si è diretta in località Torre per commemorare le vittime, che avevano trovato riparo da un bombardamento nella galleria Torre.

È proseguita verso il cippo che ricorda i caduti abitanti in località Pecorile e lo stesso è avvenuto nella frazione di Sanda davanti al monumento ai Caduti delle guerre.

Dopo la funzione religiosa nella chiesa di San Michele, si è formato il corteo, con in testa la banda Musicale G. Mordeglia, gli alpini, l'Anpi, le istituzioni e dai cittadini. A seguire la manifestazione è proseguita al cippo dedicato ai Fratelli Figuccio, partigiani Steve e Jim, trucidati mentre tornavano al battaglione, di ritorno da Celle, paese dei genitori. In via Bernardo Arecco il corteo si è fermato per ricordare e depositare una corona al Monumento ai Caduti dove è stato suonato l'Inno di Mameli e il silenzio.

Infine in Piazza Raffaele Arecco si è tenuto il discorso del sindaco e la lettura di brani sulla Resistenza e canti da parte degli alunni delle scuole di Celle con interventi musicali di "A Brigà".