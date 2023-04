Autostrade, 16 chilometri di coda in A10: i tempi di percorrenza in tempo reale

Un'altra giornata di caos per gli automobilisti in viaggio sulle autostrade liguri che per via del controesodo fanno segnare chilometri di coda. La situazione più critica è a ponente, da Ventimiglia a Pietra Ligure sono 16 i chilometri di coda.



Di seguito ecco i tempi di percorrenza sulle autostrade e sulle strade provinciali liguri. QUI gli aggiornamenti in tempo reale.



A12 dir. ovest