Vigili del fuoco mobilitati nella mattinata odierna ad Alassio per l'incendio divampato all'interno di un garage, pare adibito ad autofficina.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 6 in via Ferreri. L'intervento si è concluso attorno alle 11. Secondo quanto riferito nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche.

Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento. Sul posto hanno operato i pompieri del distaccamento di Albenga con due mezzi.