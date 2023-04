Sanremo il 26 e 27 aprile: presentazione della Guida Ristoranti Tavolozza, show cooking di Eleonora Matarrese, Fabio Mendolicchio e Alessandro Mino

Nella splendida cornice di Villa Ormond di Sanremo due giorni di incontri e show cooking dedicati alla Cucina con i fiori. L’evento è inserito nella manifestazione, “Aspettando Villa Ormond in fiore” promossa da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio, Tastee.it e Cna Imperia. Due giorni per scoprire i segreti della cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto.

Ricette con i fiori come ingrediente

Gli chef presenteranno ricette salate e dolci agli appassionati di questa cucina, che sono in continua crescita. Perché i fiori in cucina riservano sempre sorprese gradevoli e sono una vera delizia per il palato. L’obiettivo della rassegna è quello di presentare i fiori valorizzandone l’aspetto gastronomico ed intrecciandolo con altri prodotti tipici del territorio del settore agro-alimentare. Al termine di ogni giornata è prevista una degustazione con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma:

Mercoledì 26 aprile

16.30 presentazione Guida Ristoranti della Tavolozza 2023 con Barbara Ronchi della Rocca

17.00 consegna dei riconoscimenti “Custodi del Territorio”

17.30 Eleonora Matarrese, la cuoca selvatica show cooking

18.30 Fiori eduli in cucina a cura dell’azienda Ravera Bio e Tastee.it: aperitivo con Succo di Begonia

18.45 degustazione Moscatello di Taggia delle Cantine Sansteva di Santo Stefano al Mare con degustazione a cura Trattoria del Ponte di Verezzo

Conduce l’incontro il giornalista Claudio Porchia

Giovedì 27 aprile

17.15 Fabio Mendolicchio show cooking e degustazione “Fiori e Cioccolato” in abbinamento con Passito di Ormeasco 2017 della Tenuta Maffone di Pieve di Teco fraz. Acquetico.

18.15 Fiori e nocciole nelle ricette di Libereso a cura dello chef Alessandro Mino Osteria di via Peri- Sanremo

18.45 aperitivo con Succo di Begonia dell’azienda Tastee.it e prodotti d’eccellenza a cura di CNA Imperia

Conduce l’incontro il giornalista Roberto Pisani

Per info e prenotazioni scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it