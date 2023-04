Mtb, John Shirley "finalese d'adozione" è campione del mondo XC over 70 in Argentina

E' un volto noto nell'ambiente finalese e del ponente che ama le due ruote, conosciuto per la perseveranza e la passione atletica. Ora John Shirley si può anche fregiare del titolo di numero uno al mondo nel campionato UCI Mountain Bike che si è svolto in Argentina, nella zona di Cerro Bayo.

Scozzese ma ormai finalese "d'adozione" per la sua frequentazione del territorio savonese, dove spesso esce in gruppo con i Rattuira Mtb, John ha corso in Patagonia per la bandiera del Regno Unito: ha vinto il titolo di campione del mondo Cross Country nella categoria Master E Men, over 70, scalzando (con il tempo di 45:25) un argentino e un cileno.