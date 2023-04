La lista "Amo Laigueglia" si presenta alla cittadinanza, il candidato sindaco Manfredi: "Programma concreto senza spot elettorali"

A guidare la squadra l’ex direttore di banca Giorgio Manfredi: "Il nostro – afferma - è un programma impegnativo ma concreto, non basato su spot elettorali o su promesse irrealizzabili. Tocca i temi più sentiti dai nostri concittadini: sono tanti i problemi irrisolti sia di carattere giornaliero che di programmazione, manca una visione generale, c’è bisogno di una forte spinta per stare dietro ad un mondo che viaggia sempre più veloce. In sintesi è necessario proiettare il nostro borgo verso il futuro».

Insieme al candidato sindaco Giorgio Manfredi giovedì si presenteranno anche gli altri nove candidati: Andrea Zancanaro, 49 anni, ingegnere; Alessandro Chirivì, 45 anni, avvocato; Lucia Facchineri, 50 anni, insegnante; Giampaolo Giudice, 68 anni, funzionario Agenzia delle Entrate in pensione; Paolo Spalla, 24 anni, neolaureato in scienze del turismo; Hind Herrached in La Serra, 34 anni, esercente bar; Lino Bersani, 58 anni, agente di commercio; Stefania Maffiola, 47 anni, commerciante; Andrea Poggi “detto Cicco”, 72 anni, commerciante in pensione e Paola Delucchi, 55 anni, titolare stabilimento balneare.