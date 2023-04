Nell'ambito del settore trasporto sanitario possiamo eventualmente contattare un'azienda che ci garantisce l' ambulanza privata da Roma a Padova che nella maggior parte dei casi è a disposizione per noi 24 ore su 24.

Quasi sicuramente ognuno di noi almeno una volta nella vita per motivi di salute è stato costretto a salire su un'ambulanza Oppure ne ha vista passare una e quindi sa di cosa stiamo parlando.

Però volendo fare una sintesi ci riferiamo a un presidio sanitario su ruote perché un'ambulanza può essere proprio definita come mezzo di trasporto e al cui interno c'è materiale compatibile con quello che troviamo dentro un pronto soccorso.

Però ovviamente, visto che parliamo di un mezzo di trasporto sarà di dimensioni ridotte rispetto a un ospedale. Inoltre dobbiamo tenere presente che l'ambulanza serve anche a trasportare dei pazienti con dei medici a bordo:quindi deve avere lo spazio giusto per contenere le persone che dovranno muoversi in maniera agevole.

Ecco perché stiamo parlando di spazi studiati in maniera molto attenta con lo scopo di offrire il massimo comfort e sicurezza alle persone che la sceglieranno. Nel momento in cui parliamo di un'ambulanza stiamo parlando di un mezzo di trasporto.

Però se vogliamo distinguere tra quelle botteghe e quella privata dobbiamo sapere che dal punto di vista strutturale non c'è nessuna differenza. Anche perché è la legge che stabilisce tutto quello che deve contenere, come deve essere gestito e quali sono i limiti da rispettare.

Queste regole hanno lo scopo chiaro di tutelare i passeggeri che hanno bisogno in quel momento di aiuto sanitario.

In definitiva vogliamo dire che la reale differenza tra ambulanze pubbliche e private non è legata a quello che contiene, né a come è fatta e nemmeno dai professionisti che ci lavorano a bordo.

Soprattutto questi ultimi hanno la stessa preparazione di quelle che troveremo in un'ambulanza pubblica ,ma semplicemente hanno fatto una scelta diversa dal punto di vista professionale.

Reali differenze tra queste tipologie di ambulanza

Possiamo affermare che la reale differenza tra queste tipologie di ambulanza è legata a un discorso concettuale perché l'ambulanza privata si paga mentre quella pubblica è fornita all'utenza dallo stato, ma non può essere contattata in qualunque circostanza perché ci sono dei limiti che devono essere rispettati.

Il limite principale è legato al fatto che un' ambulanza pubblica serve per un'emergenza di conseguenza può essere contattata solo nel caso in cui la persona ha un malore o comunque un problema grave di salute.

in questi casi l'ambulanza raggiungerà rapidamente nel posto in questione facendo un primo soccorso e soccorrendo la persona anche durante il trasporto se necessario.

Invece l'ambulanza privata ha gli stessi strumenti e può fornire quindi anche un servizio di soccorso: però in questo caso questo aspetto è secondario rispetto al trasporto in sé.

Infatti un'ambulanza privata viene prenotata da chi deve spostarsi nella stessa città o in un’altra città come nell'esempio di oggi e cioè da Roma a Padova perché magari ha bisogno di ricevere delle visite o delle cure mediche.

Ma la stessa cosa vale per il presupposto inverso cioè legate a quelle persone che devono tornare a casa dall'ospedale dopo essere stati ricoverati