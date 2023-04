Sicuramente spesso ci sarà capitato di sentire nelle notizie dei telegiornali o anche nella carta stampata di occupazione abusiva degli stabili e sono notizie che non fanno piacere anche perché si ha la paura che prima o poi possa capitare pure a noi.

Però al di là di queste paure dobbiamo sapere che la vittima di questi problemi può richiedere un'apertura giudiziaria per accelerare le operazioni, se è il caso anche di notte.

Risulta quindi importante approfondire questo argomento soprattutto per quelle persone che finora hanno poco sentito parlare di questi aspetti nonostante prima o poi potrebbe avere bisogno di un fabbro che si occupi proprio di questo tipo di apertura, anche se ovviamente nessuno se lo augura.

Chiaramente quando qualcuno occupa in maniera abusiva la nostra cassa significa che non le abbiamo dato il permesso e quindi probabilmente avrà installato le serrature distruggendo le nostre in modo che nessuno possa intervenire per risolvere la cosa.

Parliamo quindi degli occupanti abusivi che si barricano dentro la nostra casa e non ci fanno più entrare e di conseguenza non avremo più nessuna autorizzazione per tornare dentro la nostra abitazione.

In questi casi l 'unica cosa che possiamo fare è affidarsi a un ufficiale giudiziario perché ci può aiutare, ed è l'unico che può farlo ma non è che può aprire una porta da solo perché non ne ha le capacità perché la sua funzione è quella di rappresentare e far rispettare la legge.

Ma quando si parla di apertura notturna diciamo che può avvenire solo se c'è un autorizzazione da parte del giudice perché adesso non si possono prendere queste iniziative

Perché in questi casi deve intervenire il fabbro

Quando si parla dell'argomento aperture giudiziarie bisogna sapere che non si tratta di aperture normali nel senso che può essere un'operazione delicata che dovrebbe andare a stanare quelle persone che ci hanno tolto dalla nostra intimità e dalla nostra privacy e si sono rinchiuse in casa.

Considerando che si tratta di una cosa abbastanza complessa e rischiosa molti fabbri vorrebbero evitarla perché d'altra parte comunque si tratterà anche di danneggiare la struttura per sempre proprio perché l'obiettivo è quello di non permettere più le persone che sono all'interno di continuare a utilizzare in maniera impropria l'abitazione di qualcun altro.

Quindi come possiamo dare c'è una procedura che non è solo tecnica ma è proprio collegata alla situazione e al contesto e di conseguenza alcuni fabbri che hanno l'esperienza idonea per essere contattati in alcuni casi non si possono esimere soprattutto perché ci si rappresenta un ufficiale giudiziario.

Questo non significa che un fabbro non sia in grado di operare i suoi servizi di apertura e sostituzione serratura che ovviamente possono servire in qualche momento, anche perché un fabbro riesce a risolvere qualunque problema perché è un tecnico che riesce ad aprire qualunque tipo di meccanismo che non solo quindi le serrature delle porte, ma anche le casseforti.

Anche perché una cosa che hanno in comune una porta e una cassaforte il fatto che quando vengono aperte sarebbe bene che non venissero danneggiate nella loro struttura proprio per limitare i costi a sostenere