Albenga, Robello De Filippis (FdI): “Il 25 aprile strumentalizzato da Pd e sindaco per danneggiare la minoranza”

“Le parole del Partito Democratico albenganese sono state chiare e non lasciano spazio a fraintendimenti. Sono state utilizzate da quella parte politica che considera il 25 aprile una bandiera ideologica da usare per dare lustro all’immagine e a scopi promozionali”. Lo afferma in una nota Bruno Robello De Filippis, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, intervenendo sulla disputa politica tra il Pd e Diego Distilo sulle celebrazioni della Liberazione.

“Anche in questa occasione i due piddini sul palco della manifestazione ovvero il sindaco Riccardo Tomatis e Giorgio Cangiano non hanno preso le distanze e non hanno condannato i manifesti apparsi qualche mese fa ad Albenga, sotto le telecamere di sorveglianza, contro il premier Giorgia Meloni con la svastica stampata sul volto, oppure condannando i manifesti di Napoli che ritraevano la stessa Meloni a testa in giù – sottolinea De Filippis – Come possiamo poi ignorare l’assenza in massa della maggioranza consigliare che ha preferito non partecipare alle commemorazioni del 25 aprile. Un atteggiamento – evidenzia De Filippis – che dimostra superficialità e indifferenza ai valori della festa di Liberazione. Ormai – accusa il segretario di FdI – sono crollati i capisaldi della sinistra albenganese che va avanti solo a colpi di spot elettorali e retorica con atteggiamenti volti ad oscurare sistematicamente la minoranza dai media. Ora che hanno un segretario nazionale ispirata a idee e comportamenti degni della sinistra radicale si stanno allineando a quella linea politica o forse sono più dittatoriali loro che i nostalgici di regime comunista o fascista cercando di mascherare in tutti i modi la nostra presenza in qualsiasi occasione”.