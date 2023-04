Distilo assente alle celebrazioni del 25 Aprile, il Pd Albenga: "Ancora una volta ha dimostrato scarso senso civico, morale e istituzionale"

"Il 25 aprile anche ad Albenga è stata una grande giornata di commemorazione e di riflessione sui valori dell’antifascismo, della libertà e del rispetto delle istituzioni democratiche nate proprio dalla lotta al regime e che vedono nella Costituzione il loro fondamento", cosi commenta in una nota il circolo Pd Albenga.

"Purtroppo ci duole constatare come, per l’ennesima volta, alla celebrazione del 25 Aprile sia mancata una figura istituzionale del comune. Stiamo parlando del presidente del Consiglio comunale, la seconda carica del comune per importanza, Diego Distilo. Così come per la consegna della Medaglia d’Oro al Valor Civile al comune di Albenga non si è presentato, venendo meno al suo ruolo e dimostrando scarso senso civico, morale e istituzionale".

"Il fatto purtroppo non ci stupisce, ma ci teniamo a sottolinearlo. Così come ci teniamo a rimarcare la sua assenza al CAL (Consiglio delle Autonomie Locali), proprio nella riunione relativa al Piano Sociosanitario Regionale (come se non fosse importante rappresentare il proprio comune su un tema così caro ai cittadini di Albenga). Dai verbali della Delibera del CAL relativi alla seduta del 21 aprile scorso il presidente del consiglio di Albenga, che in tale sede ha l’onore e onere di rappresentare la nostra città, risulta assente senza avere delegato alcuna persona in sua vece e di conseguenza non ha espresso alcun voto su tale punto".

"E’ evidente che deve avere ricevuto ordini dall’alto dalla destra che governa la Regione e per tale ragione ha preferito non comparire e di conseguenza non palesare il suo voto, o meglio la sua “intenzione di voto non espressa”, che a questo punto stuzzica sinceramente la curiosità di tutti i cittadini di Albenga. Il 25 Aprile è la “festa della liberazione” dal regime nazifascista, da esso nascono la costituzione e le Istituzioni della nostra bella Italia ed è per questo che noi proprio oggi chiediamo a gran voce che tutto questo venga rispettato! E rispetto è presenziare e rappresentare i cittadini, rispetto è senso delle istituzioni e dei ruoli, rispetto è rappresentare i cittadini nelle sedi istituzionali. Non è fuggire dalle proprie responsabilità".

"Tutto questo il presidente del Consiglio, con la sua smania di protagonismo e la voglia di danneggiare un’amministrazione comunale che sta lavorando al servizio della cittadinanza sempre e comunque, non lo rappresenta più ed è perciò giusto che presenti le sue dimissioni da un ruolo che non vuole e non sa ricoprire. Lo chiediamo come Partito democratico, ma anche come comuni cittadini con il senso civico dovuto a noi stessi e a chi per questa nazione ha dato la vita", conclude il Pd Albenga.