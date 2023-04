Albenga, Distilo: "Il Pd pensa solo alle poltrone, chiedono le mie dimissioni per sistemare qualche consigliere scontento"

"Che bello leggere che è bastata inaugurare la nuova sede del Pd di via Roma per far sapere in città che il partito esiste". Cosi il presidente del Consiglio comunale Diego Distilo replica al Partito democratico di Albenga.

"Questi signori che parlano a nome del Pd dovrebbero ricordarsi una cosa: se oggi in comune vi è il sindaco Tomatis è solo ed esclusivamente grazie al grande errore che abbiamo fatto io e le mie liste facendolo vincere. Questa è un fatto conosciuto da tutti, e non solo in città".

"Ma tralasciando questo particolare - prosegue - leggo con stupore che il Pd, invece di occuparsi dello sviluppo della città, dei progetti e delle proposte serie da presentare, pensa alle poltrone chiedendomi di dimettermi per sistemare qualche consigliere scontento, cavalcando assenze a giornate importanti per la storia del nostro paese".

"Mi dispiace davvero molto che usano ogni modo per permettersi di giudicare uno o l’altro, quindi la domanda sorge spontanea, ma voi chi siete per poter giudicare o affermare imperativi in questo modo? Cari simpaticoni del Pd occupatevi del vostro partito e aiutate l’amministrazione comunale a risolvere i problemi vari dei cittadini che non trovano risposte da quando siete al governo della città".

"Alla domanda delle dimissioni comunque rispondo sempre allo stesso modo, pronto a farlo contestualmente al sindaco eletto grazie a me e ai mie ragazzi, nonostante avesse sottoscritto un documento politico non rispettato", conclude Distilo.