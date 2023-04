Mirri: "Carcare deve tornare ad essere una 'cittadina di residenza e servizi'"

"Il nostro progetto propone e coinvolge diverse realtà provenienti dal modo civico, dell'associazionismo e del modo politico. Crediamo che la collaborazione di distinte energie culturali sia la forza motrice per ottenere una buona amministrazione".

Cosi commenta Rodolfo Mirri, candidato della lista civica "Cambia Carcare" che aggiunge: "Vogliamo riportare Carcare ad essere una cittadina, bella, forte e importante, in primis per i carcaresi ma anche per tutto il territorio".

"Un impegno e un progetto che dovrà ridare a Carcare una prospettiva futura, nonché una nuova bellezza, garantendo nuovi servizi ai cittadini e alla comunità, per i giovani, le famiglie e gli anziani. Ridare quell'immagine positiva che per tanti anni ha identificato la nostra comunità come apprezzata 'cittadina di residenza e servizi'".

"Un impegno che deve migliorare il benessere di tutti cittadini, anche portando con fermezza, nelle sedi istituzionali, la necessità di avere in Val Bormida un sicuro punto di assistenza sanitaria ospedaliera, soprattutto per l'emergenza urgenza - conclude Mirri - Vogliamo proporre per Carcare un'idea di società viva che cresca in maniera armonica, sia dal punto di vista economico che sociale".