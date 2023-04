Scuola, Ghio (Pd): “Servono investimenti per garantire un sistema educativo davvero inclusivo"

"Oggi come gruppo Pd alla Camera abbiamo presentato una mozione sulla scuola per cercare di definire le priorità per un sistema educativo davvero inclusivo e in grado di valorizzare studenti, docenti e personale scolastico. Il governo deve dare risposte risolutive non può pensare che le soluzioni siano stipendi differenziati su base regionale o l’umiliazione per gli studenti: è da altro che bisogna partire. Per questo abbiamo chiesto che le retribuzioni dei docenti siano allineate alla media europea, oltre a interventi per colmare i divari territoriali; investimenti sul tempo pieno; investimenti a favore del servizio integrato di istruzione ed educazione da 0 a 6 anni".

Cosi dichiara la deputata ligure del Partito Democratico Valentina Ghio, dopo la presentazione alla Camera della Mozione sulla scuola da parte del Gruppo Dem.

"Il tema della povertà educativa e dei divari territoriali non a caso è uno degli obiettivi contenuti nella missione Istruzione del Pnrr, con 1 miliardo e 500 milioni di euro, come gli investimenti su asili nido e formazione iniziale dei futuri docenti. Siamo molto preoccupati, però, perché al momento, di fronte alle difficoltà attuative del Pnrr - a partire dai 260.000 nuovi posti di asilo nido che il Pnrr dovrebbe finanziare ma sui quali non c’è certezza e risposte concrete - i fatti rischiano di essere questi: dimensionamento scolastico, progetti spacca Paese, perdita di risorse e tagli".