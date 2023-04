Albenga, Angelo Pallaro (Cittadini Stanchi) dimesso dal Santa Corona: “Sto meglio, grazie a tutti, mi avete commosso”

“Sono tornato a casa. Ora mi aspetta un periodo di convalescenza per rimettermi in sesto, ma mi preme ringraziare tutte le persone che in qualche modo mi hanno aiutato a superare questo momento così difficile”. È questo l’esordio della lettera che Angelo Pallaro, portavoce dei Cittadini Stanchi di Albenga scrive e indirizza agli albenganesi, attraverso Savonanews, in seguito al gravissimo malore di cui è stato vittima una settimana fa e che, fortunatamente, ha visto il lieto fine.