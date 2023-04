Formazione professionale sulla lotta ai falsi documentali: a Borghetto una giornata dedicata alle Forze dell'ordine liguri e piemontesi

Domani (28 aprile, ndr) alle ore 9 presso la Sala del Consiglio Comunale di Borghetto Santo Spirito in Piazza Italia 1 si svolgerà una Giornata di Studio dedicata ai falsi documentali alla quale parteciperanno le Polizia Locali e le Forze dell'Ordine dello Stato che operano in Liguria e in Piemonte.

L'evento è organizzato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Borghetto Santo Spirito con il patrocinio della Regione Liguria.

Dopo i saluti del sindaco Giancarlo Canepa, del comandante della Polizia Locale Enrico Tabò e delle autorità presenti, inizierà la sessione di studio che sarà divisa in due parti: al mattino quella teorica e al pomeriggio il laboratorio per la verifica di autenticità su documenti in originale e copia.

I docenti invitati in qualità di relatori sono Luca Bellettati e Davide Capsoni dell'Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano; Mauro Polesello e Raffaele Uboldi della Polizia Locale di Genova.