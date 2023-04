La 3^A dell’Istituto Patetta di Cairo Montenotte protagonista al Festival dei Giovani di Gaeta (FOTO)

Ancora un riconoscimento per gli allievi dell’Istituto Patetta di Cairo Montenotte: la classe 3^A Corso Amministrazione Finanza e Marketing è stata scelta per rappresentare il territorio della Provincia di Savona al Festival dei Giovani di Gaeta 2023 durante la finale del Concorso La tua idea d’impresa, un contest, sviluppato e realizzato da Noisiamofuturo s.r.l., durante il quale le 19 squadre finaliste italiane hanno presentato i progetti realizzati durante percorsi scolastici di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), più conosciuti come i momenti in cui i ragazzi hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro.

Gli allievi del Patetta hanno proposto la realizzazione di una start up che produce giacche termo adattabili per lavoratori che operano in ambienti caratterizzati dalla presenza di condizioni climatiche complesse. L’azienda nell’operare utilizzerebbe materiali che derivano dal riciclaggio di materie prime naturali e svolgerebbe processi produttivi ecosostenibili.

Il viaggio che ha portato gli allievi del Patetta con i loro insegnanti Giuseppe Azzollini e Lorenza Gallo a partecipare al Festival dei Giovani di Gaeta è stato possibile grazie all’importante contributo dell’Unione Industriali di Savona che ha sostenuto l’iniziativa come strumento per la diffusione della cultura d’impresa tra i giovani del territorio.