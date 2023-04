Ciclista urta la portiera aperta di un'auto: soccorsi mobilitati a Borghetto, codice giallo

Soccorsi mobilitati in via Michelangelo a Borghetto Santo Spirito. L'allarme è stato lanciato per un ciclista finito a terra dopo aver urtato, pare, la portiera aperta di un'automobile.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i sanitari e la polizia locale per gli accertamenti del caso. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito disagi.

L'incidente si è verificato attorno alle ore 12.30. Il ciclista, pare un uomo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.