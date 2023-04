La Cassazione conferma la condanna: 10 mesi di reclusione ad amministratore "infedele" di Albenga

Condannato sia in primo che secondo grado a 10 mesi di reclusione e 500 euro di multa. Senza la sospensione della pena. La Cassazione ha rigettato il ricorso di Massimo Siri. Era accusato di appropriazione indebita aggravata.

La vicenda risale al 2017. Siri era finito a processo per essersi appropriato di ingenti somme di denaro, circa 250 mila euro, da quattro condomini che amministrava: Palazzo Selene, Fiordaliso, Ingaunia e Vittoria. Soldi che utilizzava per spese personali e per pagare debiti di altri condomini.

La truffa aveva coinvolto 200 inquilini, costretti a pagare spese condominiali che avevano già versato in precedenza.