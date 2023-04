La squadra ligure di calcio under 19 vince il torneo delle Regioni per la prima volta

La Rappresentativa ligure Under 19 di calcio vince il Torneo delle Regioni 2023 per la prima volta nella storia. Allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli i ragazzi di mister Giuseppe Chiappucci hanno superato 6-4 ai calci di rigore la rappresentativa del Friuli-Venezia Giulia, ottenendo il primo successo nella categoria Under 19 della prestigiosa competizione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. L’ultima vittoria nel Torneo delle Regioni risale al 1976, quando a trionfare fu la Rappresentativa Allievi (l’attuale Under 17).