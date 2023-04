Savona, lutto per la scomparsa di Sandro Varaldo, colonna della Confraternita di Cristo Risorto

È mancato Alessandro Varaldo, per tutti Sandro. Nato a Savona nel 1938, secondo di tre fratelli, è stato attivo nel mondo del lavoro con la ditta di famiglia e nel mondo delle confraternite e delle processioni.

Con papà Pedrin da metà anni cinquanta e poi con il fratello Nicolò ha svolto l’attività di trasporti e corriere, la famosa ditta Varaldo, percorrendo migliaia di chilometri sempre con il sorriso coinvolgente e la battuta pronta.

Con il fratello Franco ha anche aiutato la mamma, Bice Bolla, nell’attività della Locanda al Santuario dal 53 al 63, periodo che ricordava sempre con piacere misto a tanta nostalgia.

È stato la pietra d’angolo per la Confraternita di Cristo Risorto, per moltissimi anni la guida dei confratelli: chiunque avesse bisogno lo poteva trovare tutti i pomeriggi in oratorio, e mai con le mani in mano. In prima linea nelle processioni, ed in particolare il Venerdì Santo per cui profondeva un impegno che non aveva soluzione di continuità. Si è sempre voluto tenere lontano dalle cariche istituzionali, con la sola eccezione del triennio 2019-2021, con proroga di due anni a causa del COVID, quando ha ricoperto il ruolo di Priore.

Nel 2006 è entrato nel primo gruppo dei confratelli diocesani insigniti del “Crocco d’oro”, assegnato ai “Cristanti”, i confratelli che portano gli artistici crocifissi nelle processioni, con oltre trent’anni di esperienza nel ruolo.

Per la Confraternita del Cristo Risorto dal 1996 al 2018 è stato membro del Priorato Generale, l’organizzazione che riunisce le sei confraternite savonesi proprietarie delle “casse” ed è a capo della biennale Processione del Venerdì Santo. Ha comandato l’Annunciazione, la seconda cassa a sfilare, per oltre 25 anni, e questo 2023 lo ha visto assente per la prima volta.

Sempre legato al mondo del volontariato attivo lo si ricorda alla guida di un camioncino anche per la Colletta Alimentare fin dal 1999.

Per questo suo impegno intenso e duraturo è stato nominato Cavaliere dell’Ordine Pontificio di San Silvestro papa.

Insieme con la consorella Maria Pepe ed il confratello Roberto Bertola ha curato il presepio, sempre ammirato. Maria e Roberto ricordano commossi i suoi racconti che non mancavano mai per riempire le lunghe ore di allestimento e potevano riguardare fatti e persone del mondo confraternale oppure simpatici aneddoti della sua passata vita lavorativa.

“Con Roberto lo ricordiamo attentissimo organizzatore del presepio: quando ci soffermavamo a discutere per pareri discordanti sull’allestimento immediatamente ci ricordava che il tutto doveva essere pronto per Santa Lucia. Conserviamo ricordi bellissimi di quando lo preparavamo e la sua soddisfazione per i commenti sempre positivi” aggiunge Maria Pepe.

“È stato un mio secondo papà – ricorda Gianni Varaldo, Priore della Confraternita- per lui l’Oratorio era una seconda casa, un luogo di incontro in cui curava le relazioni, cercando di coinvolgere nuovi confratelli. Ed anche ora che la salute non gli permetteva di essere presente non ci faceva mancare i suoi consigli durante le telefonate, quotidiane, finché la salute glielo ha consentito”.

“Ci ha trasmesso l’amore verso la Confraternita e fatto comprendere l’importanza delle aperture quotidiane dell’Oratorio con il suo esempio, i suoi insegnamenti e quando era necessario anche con qualche utilissimo rimprovero” gli fa eco Roberto Bertola.

“Nell’Oratorio per decenni ha sovrinteso a tutte le attività collegate alle processioni, sia con i crocifissi sia con le casse, con il suo carattere deciso di perfetto organizzatore. Ma oggi, che abbiamo preso la sua eredità, ben comprendiamo quando siano importanti le sue qualità” commossi lo ricordano Adriano Tarparelli e Paolo Gaggero. E sarebbe molto contento di vedere che l’esempio di Paolo è stato seguito dai suoi figli Simone e Filippo.

“Ci teneva tantissimo alla Processione delle casse – chiude Mauro Biancavilla, Priore Generale - e con commozione posso dire che l’indomani del Venerdì Santo, quando ha saputo che finalmente eravamo usciti, era contento”.

Marito, padre di due figlie e nonno felice di cinque nipoti, era sempre contento quando la famiglia si riuniva, magari anche con gli amici, come avvenuto in occasione dei cinquant’anni di matrimonio con la sua Lilly. Ma soprattutto si commuoveva ogni qualvolta parlava della sua prima pronipote Sofia.