Sethu e la savonesità: il suo nuovo video musicale girato sulla spiaggia di Finale Ligure

Imbattersi in un fermento di telecamere e comparse, o anche in una semplice troupe, non è ormai più cosa inconsueta nel finalese. Eppure ogni volta la curiosità spinge ad allungare il naso cercando di scorgere qualche volto noto o comprendere a cosa si riferiscano le riprese.

E nella giornata di mercoledì scorso, 26 aprile, non è certo passato inosservato quanto stava accadendo tra la spiaggia e il mare di Finalpia, precisamente davanti ai Bagni Boncardo.

Qualche occhiata più lunga ed ecco, tra cameramen, costumisti, truccatori e altri professionisti indaffarati ecco spuntare un caschetto di capelli neri diventato sempre più popolare dopo l'ultimo Festival di Sanremo: stiamo parlando di Sethu.

Insieme al gemello Jiz, il cantante savonese doc, nonostante l'ultimo posto della sua "Cause Perse" alla kermesse sanremese, si sta sempre più ritagliando il proprio spazio nella scena musicale italiana di ultima generazione. E se da pochi giorni è uscito il videoclip ufficiale del brano presentato al 73esimo festival della canzone italiana nuovi progetti musicali sono in cantiere per lui.

Come quello il cui video, del quale su alcune stories Instagram sono apparsi degli scampoli anche di audio, dai quali però difficile risalire alla canzone di riferimento, è stato registrato per l'appunto ieri sulle spiagge finalesi.

Perché se è vero che i paesaggi offerti dalla nostra provincia si possono considerare di una bellezza unica, Marco (nome di battesimo di Sethu) non ha mai nascosto la propria "savonesità", anzi. E dopo il 17100, cap di Savona, pubblicato molto spesso nei suoi contenuti social, ecco l'ennesimo segnale di legame nonostante la sua vita ormai sia sempre più incentrata su Milano.