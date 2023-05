Albenga, tutti gli eventi del weekend. Fior d’Albenga, a sorpresa, posticipa il termine

Un weekend ricco di appuntamenti ad Albenga. In programma tante iniziative ed eventi per questo ponte. Si parte sabato mattina 29 aprile con il Raduno delle ''Topolino" in piazza Petrarca e la XXVI Edizione Concorso Letterario C'era Una Svolta del Liceo Classico Giordano Bruno, per continuare dalle ore 11 in Piazza San Michele con lo Showcooking sull'asparago violetto, con degustazione gratuita, in collaborazione con l’Istituto Giancardi Aicardi e Cooperativa Ortofrutticola nell’ambito di "Albenga in tavola".

Si prosegue nel pomeriggio dalle ore 16 con i Talk di Fior d’Albenga a cura di Liguria&Dintorni e Mway Communication & Events, ospiti Flornews - Notizie dal Distretto florovivaistico, Showcase con l’azienda agricola Panizza - Agricoltura fuori suolo e il TALK con Stefano Pezzini, Claudio Porchia e i fiori eduli di RaveraBio a tema "Fiori di Zucca / Fiori nella cucina tradizionale / Fiori eduli, la nuova frontiera della cucina”. A seguire appuntamento di valorizzazione dedicato alle Antiche Vie del Sale con le performance dell’artista dei bouquet vegetali Carla Simondo e dello chef Renato Grasso, in collaborazione con Ortofrutticola, Pastificio Fratelli Porro - Pornassio, Panificio Cacciò di Gavenola, Azienda Agricola “Le Roveri” Albenga.

A seguire serata di valorizzazione in collaborazione con L’acciugotto”, in Piazza IV Novembre.

Sempre nel pomeriggio di sabato, il laboratorio creativo e di arteterapia "E tu di che colore sei?", per bambini e famiglie a cura di Studio4Mani in piazza IV Novembre e dalle 17.30 “Letture ad alta voce teatralizzate” a cura dell'APS "Cosa vuoi che ti legga?"

Domenica dalle ore 16.30 la conferenza "Per il vino vendemmiato e l'olio prodotto." La consistenza agraria del Duecento albenganese." a cura dell'Associazione Rievocatori lngauni. Conducono il Dott. Nicolò Staricco e il Prof. Giuseppe Rossi.

In Piazza IV Novembre proseguono i laboratori "Spring Workshop" a cura di Linda Castiglione - argilla e maschere foglie. Il laboratorio: "Semina come un artista" a cura dell'Associazione "Cosa vuoi che ti legga?" in P.zza IV Novembre è invece in programma lunedì 1 maggio ore 16.00.

Diversamente da come pianificato, Fior d’Albenga non finirà con il 1 maggio. L’Amministrazione ha infatti deciso di prorogare il termine dell’edizione 2023. “In considerazione del fatto che saranno ancora tantissimi i turisti in arrivo per il prossimo weekend, abbiamo deciso di prolungare Fior d’Albenga fino a domenica 7 maggio”, dichiara l’assessore al turismo Alberto Passino. Sabato 6 maggio, alle ore 11.00 in Piazza San Michele, verranno premiati i vincitori del concorso aiuole Fior d’Albenga 2023.

Fino al 14 maggio, festa di Sant’Isidoro; continua il mercato dedicato a fiori, piante e prodotti tipici, sempre in piazza IV Novembre e via Enrico d’Aste.