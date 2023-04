Savona si prepara a tifare Rari in Len Euro Cup: domani, 29 aprile, il maxischermo in Piazza Sisto con Svsport.it e Savonanews

Sabato 29 aprile alle ore 18.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Komjadi” di Budapest, con la squadra ungherese dell’A HID Vasas Plaket nell’incontro valevole per il ritorno della Finale della Len Euro Cup 2022/2023. All’andata è finita in parità, 8 a 8, con un arbitraggio che ha fatto molto discutere penalizzando decisamente la Rari. A Budapest quindi si deciderà chi porterà a casa la Coppa.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Nenad Peris (Croazia) e Spyridon Achladiotis (Grecia). Il Delegato Len sarà Andy Hoepelman (Olanda).

Vista l’importanza storica della partita, la Rari Nantes Savona in collaborazione con Comune di Savona, SVSport, BPER Banca e Bagni Lido, hanno organizzato per tutti i tifosi la visione della partita sul maxi schermo che sarà posizionato in Piazza Sisto IV.

A partire dalle ore 17,00 saranno proiettati video storici con interviste ai protagonisti e collegamenti in diretta dalla piscina di Budapest ed alle 18,00 sarà possibile seguire la partita.

In caso di pioggia il maxi schermo sarà montato all’interno della piscina “Zanelli”.