Spotorno, il 2 maggio la presentazione della Scuola di Comunità di Comunione e Liberazione

Martedì 2 maggio, alle ore 21, presso le opere parrocchiali della Santissima Annunziata di Spotorno, in via Ugo Foscolo 1, sì terrà, in collegamento streaming da Milano, la presentazione della Scuola di Comunità di Comunione e Liberazione sulla nuova edizione de "II senso religioso" di Luigi Giussani (BUR-Rizzoli) con la prefazione di Jorge Mario Bergoglio.

Il senso religioso: "La formula dell'itinerario al significato ultimo della realtà qual è? Vivere intensamente il reale." (L. Giussani)

Interverranno il rettore dell'Università Ecclesiastica "SanDamaso" di Madrid Javier Prades, professore ordinario di Teologia dogmatica, e il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Davide Prosperi. A moderare sarà la giornalista Irene Elisei.