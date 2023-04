Premio Nicali-Iren 2023: ecco le foto premiate dalla giuria popolare

Più di 15.000 “like” espressi e oltre 115.000 persone raggiunte dall’album pubblicato da Stelle nello Sport sulla propria pagina Facebook contenente le 324 foto in gara. L’undicesima edizione del “Premio Fotografico Nicali – Iren” è stata ancora una volta un successo di colori e di emozioni, ma soprattutto di partecipazione. Sono 20 le foto “selezionate” dalla giuria popolare attraverso i “Mi Piace” espressi all’indirizzo www.facebook.com/stellenellosport.

Saranno premiate sabato 20 maggio alla Festa dello Sport, unitamente alle 3 foto che la Giuria di Qualità selezionerà nei prossimi giorni, a partire dalle 11.

Sono state tantissime le interazioni e le condivisioni per le immagini di allenamenti, gare e premiazioni, di agonisti, di giovani e di veterani, di entusiasmo, di fatica e di gioia. Tanta passione e bellezza in momenti diversi, di gare e tornei, di semplice pratica sportiva e di (tanta) amicizia. Ecco le discipline sportive finaliste. Basket, Danza, Ginnastica, Nuoto, Pallavolo, Pattinaggio, Sport Invernali, Spartan Race, Tennistavolo, Tiro con l’Arco. Attenzione anche al mondo paralimpico con il baskin e la paradance e al mondo special olympics con il basket, il volley e le discipline sportive invernali.



Sport e inclusione. La giuria popolare incorona una foto di Tennistavolo paralimpica, con protagoniste le atlete Vittoria Oliva e Roberta Galizia rispettivamente in maglia Genoa e Sampdoria. Ben 1088 i likes ricevuti dallo scatto vincente, premiato con Viaggio GNV 4 persone+auto. La premiazione della “Swim the Island 2022”, a cura di Maria Laura Casella, è al secondo posto con 590 likes e sarà premiato con un voucher GeRent Travel del valore di 100 euro. Dall’acqua alla neve: lo scatto di Marino Delle Piane vola a 440 likes e con il terzo posto sarà gratificato da uno Smart Watch AmazFit GTS2. Seguono in classifica Serena Taccetti (415), India Grassi Lucetti (370), Stefano Privino (289), Chiara Alberti (287), Martin Beltra Berta (209), Massimiliano Vicini (195), Eleonora Ferrari (194), Cristina Camisasca (189), Laura Benvenuto (184), Daniela Rinaldi (157), Giada Borreani (155), Paola Forlano (152), Giulia Angelino (145), Martina Picchio (136), Alessandro Reburati (131), Nylde Brocca e Cristiano Fiore (entrambi 128).



Le foto che verranno premiate e celebrate alla festa dello sport sono visibili al seguente link www.stellenellosport.com/2023/04/27/premio-nicali-iren-2023-ecco-le-foto-premiate-dalla-giuria-popolare/