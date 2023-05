Loano, nessuna modifica alle tariffe dei parcheggi. La minoranza: "Nostra proposta era per agevolare i residenti"

Non vi sarà nessuna modifica del regolamento che disciplina i parcheggi a pagamento come invece richiesto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale dal gruppo di minoranza “Nuova Grande Loano”.

“La nostra proposta - spiega in una nota il consigliere Giacomo Piccinini, firmatario della mozione - era indirizzata ad agevolare i residenti loanesi, penalizzati dal nuovo regolamento attraverso l’estensione dell’orario di pagamento. Ho invitato la maggioranza a ripristinare per i residenti l’esenzione dal pagamento del parcheggio nella pausa pranzo (13-15), nelle ore serali (dopo le 19.30) e nei giorni festivi dal 1 ottobre al 31 marzo. Questo per venire incontro alle esigenze dei residenti che abitano nella zona sotto la via Aurelia”.

“Inoltre, e non meno importante, abbiamo proposto di estendere anche ai residenti e alle partite iva/dipendenti di attività loanesi, la possibilità di usufruire di un abbonamento al costo di 11,30 euro mensile, relativamente al parcheggio in zona 8 (Via Stazione Vecchia), attualmente previsto per i soli pendolari delle ferrovie dello Stato - prosegue Piccinini - Questo parcheggio risulta sempre pressoché vuoto; così facendo si offrirebbe una valida soluzione per i residenti ed i lavoratori che abitualmente devono parcheggiare nelle zone centrali di Loano, dove contemporaneamente si libererebbero molti posti per coloro che fruiscono delle attività commerciali loanesi”.

“Come consueto, la maggioranza ha però votato contro questa mozione, pur ammettendone la validità. Purtroppo, ancora una volta questa amministrazione ha anteposto agli interessi dei loanesi la volontà di tenere il punto politicamente” aggiunge il consigliere Piccinini.

“Mi sarei aspettato questo intervento in sede di approvazione della previsione di bilancio, non tanto quanto consigliere di minoranza ma quale ex assessore proprio al bilancio in quanto la variazione delle tariffe è un documento a esso legato. Invece all'epoca non ve ne fu traccia, né di voto contro l'aumento delle tariffe dei parcometri o altre - ha replicato il primo cittadino Lettieri durante la seduta - L'aumento è spinto dagli aumenti dei costi che l'Amministrazione ha avuto nel 2022, con le percentuali di copertura dei servizi, tra cui l'organizzazione di eventi o la gestione del palazzetto dello sport per esempio, scese visto l'aumento esponenziale dei costi delle utenze”.

“Non è un 'no' a prescindere però” ha aggiunto in seduta il primo cittadino, affermando come “in sede di controllo degli incassi rispetto alle previsioni vedremo se avremo centrato l'obbiettivo, nel caso è nostro intendimento rivedere alcune tariffe, in particolare proprio sul parcheggio in zona 8”.

“Mi rammarica che, a fronte di una nostra volontà di collaborazione più volte espressa, l’arroganza di questa maggioranza impedisca un dialogo costruttivo e proficuo per i cittadini. Avrei preferito un confronto mirato a trovare alternative e soluzioni per poter approvare ieri sera una mozione condivisa, dando una risposta immediata alle esigenze dei residenti loanesi. Quando invece la supponenza prevale, non ci sono vincitori, ma solo cittadini scontenti” conclude il consigliere di Nuova Grande Loano Piccinini.