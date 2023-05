Albenga, 20 sequestri penali e 10 perquisizioni ma non solo: il bilancio dell'attività di aprile della Polizia locale

La Polizia Locale di Albenga è sempre attiva a 360 gradi su tutto il territorio comunale.

Nel solo mese di aprile l’ufficio sicurezza urbana ha realizzato: 1 comunicazione notizia di reato per atti persecutori (indagini in corso); 8 comunicazioni notizia di reato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; 1 comunicazione notizia di reato per ricettazione; 2 fermi per identificazione; 1 comunicazione notizia di reato per possesso di armi improprie; 2 querele ricevute; 2 arresti (di cui uno su ordinanza di custodia cautelare precedentemente richiesta); 7 soggetti segnalati alla Prefettura come consumatori abituali di sostanze stupefacenti; 10 perquisizioni; 20 sequestri penali di cui 12 stupefacenti, 2 telefonini, 3 denaro, 2 materiale da confezionamento e 1 oggetto atto ad offendere; 11 fotosegnalamenti.

Afferma l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci: “I nostri agenti sono presenti sul territorio e riescono a intervenire in maniera efficace sia per quel che riguarda le attività preventive che repressive che investigative. I dati parlano chiaro e sono inequivocabili. Ringrazio il comandante Barbieri e tutti gli uomini e le donne della polizia locale di Albenga per il grande lavoro che stanno svolgendo”.