Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza: diritti e doveri

La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza è un argomento che è spesso oggetto di dibattito, anche perché non di rado ci si domanda se si possa effettuare al di là dell’orario di lavoro. Si tratta di un tema a cui è bene prestare la massima attenzione, dal momento che è correlato alla norma in vigore in tema di sicurezza e al tempo stesso è in grado di condizionare il livello di efficienza nel contesto di lavoro.

Il testo normativo

Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, che corrisponde al D. Lgs. n. 81 del 2008, indica in che modo deve essere organizzata la formazione dei lavoratori sulla sicurezza dal punto di vista normativo. Esso include un percorso obbligatorio di formazione destinato ai preposti, ai datori di lavoro e ovviamente ai dipendenti. Dal corso rspp a quello destinato agli addetti alle emergenze, le proposte formative sono molteplici. L’articolo 37 del decreto in questione, al comma 12, stabilisce che la formazione alla sicurezza si svolga nel corso dell’orario di lavoro e comunque senza oneri economici a carico dei lavoratori. È compito del datore di lavoro garantire al dipendente una formazione adeguata in materia di sicurezza, salute e prevenzione, sempre in base alla mansione che viene svolta.

La retribuzione del lavoratore

Nel caso in cui la somministrazione della formazione dei lavoratori avvenga al di là dell’orario di lavoro, il dipendente deve essere retribuito dal titolare per le ore di lavoro straordinario che sono state dedicate alla formazione. I lavoratori non sono liberi di decidere se prendere parte o meno ai corsi di formazione per la sicurezza: si tratta, infatti, di un obbligo da cui non si può derogare. Qualora non si partecipi, il datore di lavoro può prevedere delle sanzioni disciplinari o addirittura ricorrere a un licenziamento per giusta causa.

Come strutturare la formazione del lavoratore

La formazione alla sicurezza deve essere strutturata con un percorso elaborato per mezzo del documento di valutazione dei rischi, per poi essere organizzato con la collaborazione di un ente autorizzato: per esempio Progetto81, i cui servizi possono essere scoperti visitando il sito web https://www.progetto81.it/ . Sono due i moduli in cui si articola la formazione: il primo è comune a tutti i settori professionali, e tratta i concetti più importanti correlati alla prevenzione, oltre a quello di rischio, definendo i diritti e i doveri di chi fa parte dell’organico aziendale e i ruoli delle figure chiave; il secondo, invece, varia in base al tipo di attività svolta e al livello di rischio correlato. La formazione può cominciare non solo in occasione di una nuova assunzione, ma anche quando un dipendente, pur rimanendo nello stesso ufficio, cambia attività.

Un valore aggiunto

Oltre a essere un obbligo, la formazione sulla sicurezza è prima di tutto un valore aggiunto per le aziende. Insomma, è un grave errore pensare a questa attività come a una mera necessità da assecondare per evitare di andare incontro a ripercussioni di natura legale; al contrario, è auspicabile interpretarla come un’occasione di crescita, grazie allo sviluppo di un sistema aziendale che rispetti i migliori standard in materia di sicurezza, igiene e salute. Un approccio di questo tipo rende la formazione uno strumento in grado di garantire alle aziende dei benefici tangibili.

La formazione online

I corsi di formazione per la sicurezza destinati ai dipendenti possono essere erogati anche online, per mezzo di software specifici che permettono agli enti erogatori e alle aziende di pianificare la formazione, di verificarla e di organizzarla in maniera puntuale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dal D. Lgs. n. 106 del 2009. Le aziende possono, così, permettere ai propri dipendenti di seguire la formazione anche da remoto, da casa o in qualunque altro posto in cui si trovino, a condizione che abbiano a disposizione un device connesso a Internet. I corsi possono anche essere seguiti in più fasi, e non per forza senza soluzione di continuità: questo è un gran vantaggio in termini di risparmio e ottimizzazione dei tempi. Inoltre, le aziende non devono spendere soldi per pagare la trasferta dei dipendenti, i quali non si devono recare in una sede diversa per fruire della formazione.