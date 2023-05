Col Tricolore che tingerà la cupola del Radome di Capo Mele, via il 30 aprile alla Settimana Azzurra di Andora

Sarà l’accensione del Radome, la grande protezione sferica del Radar della 115° Squadriglia Radar Remota di Capo Mele, illuminato con i colori del tricolore italiano, a dare il via, domenica 30 aprile, alle ore 21.00, alla settimana azzurra che culminerà, domenica 7 maggio, alle 14.30, con l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale Frecce Tricolori, anticipata da dall' Andora Air Show 2023, particolarmente spettacolare grazie ai politi acrobatici invitati alla manifestazione.

L’appuntamento per la cerimonia ufficiale di accensione del Radome è alle ore 21.00, sul Molo Thor Heyerdahl, quando il sindaco Mauro Demichelis darà ufficialmente il via alla settimana azzurra, organizzata dal Comune per offrire ogni giorno, fino al 7 maggio, un buon motivo per visitare Andora, che è particolarmente legata all’Arma Azzurra perché sede del Distaccamento dell'Aeronautica Militare Capo Mele e della 115° Squadriglia Radar Remota.

"Andora è pronta ad accogliere gli appassionati delle Frecce Tricolori, offrendo tante occasioni per vivere appieno tutto l’amore che hanno gli italiani per la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che ci ha fatto l’onore di scegliere Andora per la sua unica esibizione in Liguria del 2023, in un anno speciale in cui l’Aeronautica Militare festeggia il Centenario della fondazione – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Un anniversario che fa vivere con particolare emozione ogni evento realizzato per rendere merito al servizio prestato dagli uomini e dalle donne che vestono la divisa. Siamo felici di ospitare la Fanfara del Comando 1° Regione Aerea Aeronautica Militare, di essere riusciti a progettare e a costruire un monumento alla memoria del Capitano Andrea Gastaldi. Ringrazio fin d’ora lo Stato Maggiore dell’Aeronautica per avere accolto le nostre proposte e reso possibili gli eventi, il Tenente Colonnello Carlo De Giovanni, il Capitano Gabriele Esposito, le Associazioni d'Arma, l’Aero Club Savona e della Riviera Ligure per il fondamentale lavoro che stanno svolgendo insieme agli uffici comunali con Aero Space e Aeroporto Clemente Panero".

"L’ingente pubblico atteso - prosegue Demichelis - fa dell’Andora Air Show anche una straordinaria occasione per far conoscere il nostro territorio, accogliere turisti per tutta la settimana e aprire una stagione turistica alla quale abbiamo molto lavorato e che da maggio offrirà tante occasioni per tornare in Riviera. Ringrazio i negozianti che hanno aderito al contest allestendo vetrine, realizzando piatti e cocktail dedicati alle Frecce Tricolori".