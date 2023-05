Cosseria, ripianato in un solo anno il debito. Sindaco Molinaro: "Lasceremo un Comune finanziariamente solido e in attivo

"Si è soliti dire ad una persona che ha sognato un proprio caro deceduto di non rattristarsi perché gli ha allungato la vita di 10 anni. Probabilmente il manifesto a lutto che qualche buontempone ha affisso sui necrologi quest'inverno annunciando la morte del Comune, ha sortito un effetto positivo".

Può tirare così un sospiro di sollievo, e prendere anche lo sfottò con un po' di leggerezza in più, il sindaco di Cosseria, Roberto Molinaro che annuncia così il ripianamento del debito del Comune da lui rappresentato.

Il Piano di Riequilibrio Finanziario che l'Amministrazione aveva presentato alla Corte dei Conti e al Ministero degli Interni prevedeva infatti di ripianare il debito di 503mila e 490,19 euro accertato nel maggio 2022 con il rendiconto relativo al 2021 in10 anni. Le cose sono andate decisamente meglio per il centro valligiano: "A dispetto della previsione decennale, il disavanzo è stato totalmente estinto in un solo anno - spiega il sindaco - Abbiamo inviato alla sezione regionale della Corte dei Conti la richiesta di chiusura del periodo di riequilibrio finanziario inizialmente previsto per 10 anni. Questo è un sollievo poiché, a circa 14 mesi dalle elezioni comunali, lasceremo un Comune finanziariamente solido e in attivo".

Il rendiconto approvato in Giunta e successivamente in Consiglio Comunale quest'anno, dunque quello riferito alla gestione 2022, presenta come risultato un avanzo di Amministrazione (anche se modesto) in positivo di poco superiore ai 5mila euro.

"Inoltre - annuncia il primo cittadino - abbiamo 80mila di fondi propri da utilizzare in opere pubbliche, oltre a circa un milione di euro di contributi trasferiti dalla Regione e grazie al PNRR: 450mila euro di contributo regionale per iniziare a consolidare l'area cimiteriale, 480mila euro per il rifacimento di un pontino in località Rossi, 203mila euro per consolidamento di un versante franoso in località Patetta, abbiamo ricevuto da Regione Liguria ulteriori 40mila euro per il consolidamento di un versante franoso in località Mule-Cappellini, siamo stati ammessi al finanziamento di 180mila euro per l'efficientamento del Centro Sociale di Lidora e contestualmente verrà rifatto il tetto. Altri fondi del PNRR riguardano la digitalizzazione per circa 180mila euro. Abbiamo la quota annuale del Decreto Salvini di 50mila euro legata all'efficientamento energetico, la quota di contributo annuale di 10mila euro da parte del Bacino Imbrifero Montano (BIM); inoltre prosegue l'Iter di efficientamento energetico sull'edificio scolastico interamente finanziato dal progetto Prosper Elena di competenza della Provincia".

"Ringrazio i dipendenti degli uffici preposti, il segretario comunale dottor Alberto Marino e la società di revisione Boethos, che si sono adoperati da subito per monitorare la situazione finanziaria e operare gli interventi atti a risanare i conti del Comune - prosegue Molinaro -Ringrazio la Giunta e tutti i componenti del Consiglio Comunale per il sostegno e la fiducia accordata nel proseguire il mandato di Amministrazione, evitando di gettare la spugna e dichiarare il dissesto con il conseguente commissariamento del Comune. Un grazie doveroso ai cittadini e alle attività commerciali e produttive perché hanno dovuto sostenere un aumento dell'addizionale IRPEF dallo 0.7 allo 0.8% e l'aumento della Tari dovuto al fatto che negli anni precedenti non tutte le spese sostenute per il servizio di igiene urbana erano state correttamente imputate per il calcolo della tassa sui rifiuti. Un sentito ringraziamento lo rivolgo ai fornitori di beni e servizi che hanno accettato di ricevere in pagamento una quota inferiore a quella prevista a causa di opere e forniture a favore dell'ente senza che si fosse seguita la normale procedura di impegno preventivo delle spese, creando i cosiddetti debiti fuori bilancio".

"Per la parte di pagamento non riconosciuta - specifica - il fornitore potrà rivalersi contro il responsabile comunale che non ha eseguito la normale procedura e cioè l'impegno di spesa, verifica della copertura finanziaria e se positiva, ordinazione, liquidazione da parte dell'ufficio competente e mandato di pagamento".

"Il disavanzo è stato l'ultimo capitolo di un percorso di cambiamento avviato dal mio primo mandato di Amministrazione - aggiunge il sindaco - Un percorso che ha dato tante soddisfazioni ma che è stato lastricato anche da alcune criticità: questo inverno abbiamo subito una carenza di organico, ma grazie al sostegno alle dipendenti Sara, Michela e Ornella, che nonostante avessero vinto i concorsi in altri Comuni, hanno continuato ad assicurare una continuità dei servizi al cittadino e contemporaneamente hanno prodotto gli atti amministrativi prescritti dalla normativa amministrativa, sostenute anche dagli ex dipendenti Luciana e Milco e dal forte contributo ricevuto da remoto dai dipendenti comunali di Altare, Bormida, Cairo M.tte, Cengio, Millesimo e Plodio e nei confronti dei quali esprimo il mio più sentito ringraziamento".

"Adesso l'ente comunale è tornato ad essere efficiente ed efficace con un'orario di apertura al pubblico che si avvicina a quello che era in vigore prima del momentaneo collasso finanziario - continua il sindaco - Ovviamente non va abbassato il livello di attenzione in merito all'economicità, ma con la stretta collaborazione tra i nuovi dipendenti, pure loro dotati di un'alta professionalità e di una forte passione per il lavoro che stanno svolgendo e per il quale li ringrazio, si potrà operare un'attività favorevole allo sviluppo economico, turistico e sociale di Cosseria traguardando gli obiettivi prefissati".

Il sindaco guarda quindi agli ultimi mesi del mandato: "L'intento della nostra Amministrazione, compatibilmente con la gestione finanziaria, è di poter intervenire al più presto sull'abbassando della pressione tributaria, con particolare riguardo per le fasce economicamente più svantaggiate. Un grazie doveroso al nuovo segretario comunale Alberto Marino per la sua quotidiana disponibilità e per il suo professionale supporto tecnico".



"Ringrazio infine, ma non per ultima, la sezione regionale Liguria di Controllo e la Procura della Corte dei Conti di Genova per il monitoraggio che stanno operando sul Comune rispettivamente per accompagnarci al risanamento economico finanziario e per proseguire l'azione di accertamento di eventuali responsabilità che hanno determinato il debito finanziario - conclude Molinaro - L'attività degli enti giurisdizionali preposti al controllo non vanno percepiti solo come enti che esercitano una mera azione punitiva poiché svolgono un'importante azione di ausilio ad amministrare correttamente e nel rispetto delle normative

vigenti".