No a un inceneritore-termovalorizzatore in Val Bormida: unanime il voto del Consiglio Comunale di Cosseria

Il Consiglio Comunale di Cosseria all'unanimità dice "no" all'ipotesi di installazione di un inceneritore-termovalorizzatore in Val Bormida.

L'affermazione è arrivata nel corso dell'ultima seduta, tenutasi lo scorso 27 aprile, dove tra i punti all'ordine del giorno vi era la mozione presentata collegialmente da entrambe le liste "Progetto Cosseria" e "Cambiare Cosseria" con la firma di tutti i consiglieri e approvata poi all'unanimità.

"Come sindaco e come cittadino sono molto soddisfatto che questa mozione sia stata presentata insieme perché è la dimostrazione oggettiva di come pur nel rispetto dei ruoli di minoranza e maggioranza, su temi particolarmente importanti si faccia fronte comune - afferma il sindaco Molinaro - Non è la prima volta che il Consiglio Consiglio abbia deliberato all'unanimità, perché su tematiche di particolare interesse pubblico come ad esempio quella sulla sanità locale, il Consiglio si è espresso in modo univoco. Ringrazio il capogruppo consiliare di 'Progetto Cosseria' Mirco Baiocco per aver illustrato i contenuti della mozione e ringrazio tutti i consiglieri per aver espresso con voto unanime la volontà di tutelare prima di tutto la nostra salute".

"La mozione approvata - spiega il primo cittadino e consigliere provinciale - descrive in sintesi le criticità che a nostro avviso si verificherebbero nel caso venisse installato un inceneritore-termovalorizzatore in Val Bormida; la Val Bormida dal 2014 ha iniziato ad adottare il sistema di raccolta differenziata porta a porta riducendo sensibilmente la parte di secco residuo da conferire in discarica; bruciando la parte di indifferenziata si interromperebbe la cosiddetta

economia circolare cioè il ricondizionamento o riciclo del rifiuto. Bruciando il rifiuto aumenterebbe l'emissione di CO2 e la norma prevede che i termovalorizzatori dovrebbero pagare una tassa per ogni tonnellata di CO2 emessa. Questo comporterebbe un ulteriore costo per il cittadino stimato in 80 euro per ogni tonnellata di rifiuti da trattare".

Per avere una resa economica si dovrebbero quindi "portare centinaia di tonnellate di rifiuti, perché se lavorasse a basso regime sarebbe più alto il rischio di emissioni di fumi nocivi e cancerogeni (diossina)", aggiunge Molinaro.



"Il termovalorizzatore non servirebbe per il teleriscaldamento, poiché la maggior parte degli edifici valbormidesi sono case indipendenti e non palazzi - sottolinea inoltre il sindaco - I piccoli comuni e le cittadine stanno facendo il loro dovere nel cercare di raggiungere un'alta percentuale di differenziata, ora compete ai grossi centri urbani dotarsi di un servizio di igiene urbana puntuale, al fine di rispettare i limiti imposti dall'UE e dalla Regione e non incorrere nelle ecotasse che vengono pagate dai cittadini".