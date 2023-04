Tragedia nei cieli del Friuli: precipita un ultraleggero, il capitano Ghersi delle Frecce Tricolore una delle due vittime

Avrebbe dovuto esibirsi tra una settimana insieme ai compagni della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare. E invece il capitano Alessio Ghersi, nome in codice "Pony 5", non ci sarà: il pilota 34enne è stata infatti una delle due vittime della tragedia avvenuta nei cieli del Friuli nel pomeriggio di ieri, 29 aprile.

L'episodio nel pomeriggio, intorno alle 18.30, quando Ghersi si trovava insieme a un parente a bordo di un ultraleggero Pioneer 300 marche I-8548 in Valle Torre, nella zona di Udine. Il mezzo decollato da Campoformido è improvvisamente stato visto precipitare, facendo così scattare i soccorsi. Nella serata quindi, dopo un recupero tutt'altro che agevole in una zona impervia con una folta vegetazione, il riconoscimento delle vittime, entrambe carbonizzate.

Ghersi ricopriva attualmente la posizione di 2 Gregario destro all'interno della formazione delle Frecce.

"Regione Liguria esprime profondo cordoglio per la tragica morte del capitano dell’Aeronautica Militare e pilota delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi e di un suo parente" si legge in una nota di via Fieschi dove l'amministrazione regionale si dice "vicina alle famiglie e a tutte le donne e gli uomini dell’Aeronautica in questo momento di lutto".