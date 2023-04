Frecce Tricolore in lutto per la morte del capitano Ghersi: annullato lo show del 7 maggio ad Andora

Sono ore di profondo lutto per tutta l'Aeronautica Militare italiana, colpita improvvisamente dalla scomparsa del capitano della Pattuglia Acrobatica Nazionale Alessio Ghersi, scomparso nella giornata di ieri tragicamente per un incidente mentre si trovava in volo sui cieli del Friuli a bordo di un ultraleggero insieme a un parente.

Una perdita, quella di "Pony 5", che cambia inevitabilmente i programmi delle Frecce Tricolore, compresi quelli previsti per il prossimo 7 maggio quando si sarebbero dovute esibire ad Andora a chiudere la Settimana Azzurra.

L'Airshow non si terrà. A darne l'annuncio è il sindaco Mauro Demichelis: "Poco fa ho ricevuto dall'Aeroclub Savona e della Riviera Ligure la comunicazione ufficiale dell'annullamento dell'esibizione delle Frecce Tricolori prevista ad Andora per il 7 maggio - si legge nella sua nota - Tutti noi non abbiamo mai pensato che potesse esserci decisione diversa da quando ci è giunta la dolorosa notizia della tragica scomparsa del Capitano Alessio Ghersi".

"Ci sarà altra occasione per apprezzare la bravura della PAN. Ora è il tempo del dolore, dello sconforto per quanto accaduto e per testimoniare tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente aereo, alla Pattuglia Acrobatica Nazionale e all'Aeronautica Militare. Virtute Siderum Tenus" chiosa il primo cittadino andorese.

Oltre allo spettacolo andorese è stato annullato il tradizionale evento del Primo Maggio a Rivolto (in provincia di Udine) per l'apertura della stagione acrobatica, che sarebbe stata la quinta per Ghersi con la pattuglia.