La navigazione guidata, un altro passo verso il futuro…

Cari Lettori, non stiamo parlando di nautica e nemmeno di rally… i miei argomenti riguardano sempre il vostro sorriso, come sapete…

Continuiamo però il discorso relativo alle tecnologie innovative: questa volta vi parlo di un metodo per inserire gli impianti (cioè le radici artificiali in titanio su cui fissare dei nuovi denti) in maniera ancora più sicura, rapida e precisa.

Il sistema prevede l’utilizzo di un esame radiologico TAC a basso dosaggio (chiamato cone beam) da accoppiare ad un modello fatto da impronta della vostra bocca (che viene anch’esso digitalizzato). Attraverso un apposito programma informatico le due immagini vengono abbinate per consentire di progettare su un modello virtuale della bocca una speciale dima chirurgica che verrà poi costruita in un laboratorio specializzato.

Questa dima, che si appoggia con precisione nella bocca del paziente cui devono essere inseriti gli impianti, possiede dei “buchi” in cui entrano, perfettamente orientate, le frese che faranno il “buco” in gengiva e osso per preparare lo spazio per posizionare gli impianti, proprio come quando usiamo le apposite dime di carta per mettere i tasselli che reggeranno un televisore da fissare al muro.

La dima fornisce anche la precisa profondità di inserimento per cui si riducono i rischi di andare a toccare zone “critiche”. Inoltre non è più necessario incidere la gengiva per visualizzare l’osso e non serve più dare punti dopo l’inserimento degli impianti.

In questo modo anche le persone più ansiose possono godere dei benefici della protesi su impianti perché gli interventi di implantologia diventano ancora più rapidi e incruenti.

Se vedete il vostro dentista inserire degli impianti attraverso una specie di “guscio di plastica” quasi senza guardare, non dovete pensare che egli sia superficiale o imprudente: sta utilizzando semplicemente una tecnica evoluta per curarvi con sicurezza e precisione!

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova