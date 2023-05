Elezioni 2023, Cambia Carcare: "Potenziare medicina territoriale e servizi alle famiglie per contrastare il calo demografico"

"La promozione del benessere e delle attività di ogni cittadino utile a garantire, per tutti, interventi preventivi e di promozione del benessere e delle capacità di ciascuno sarà un ruolo fondamentale della nostra visione amministrativa". Lo annunciano il candidato sindaco Rodolfo Mirri e i componenti della lista "Cambia Carcare", in corsa per le elezioni comunali dei prossimi 14 e 15 maggio.

"Innanzitutto sarà necessario rilanciare iniziative e interventi, presso le sedi istituzionali e il distretto Sociosanitario, per avere in Val Bormida un sicuro punto di assistenza sanitaria e ospedaliera - affermano - Basta con lo compiacenza degli amministratori alle sciagurate decisioni delle scelte regionali in materia sanitaria, per sostenere il potenziamento della medicina territoriale e la presenza sul territorio di un pronto intervento per le urgenze".

"Sarà nostra cura attivare un servizio di segretariato sociale per migliorare l'accesso ai servizi, potenziando l'assistenza domiciliare socio-assistenziale rivolta alle persone con scarsa autonomia, quali anziani, persone con disabilità e a rischio di emarginazione sociale" continuano dalla lista.

"È necessario avere una particolare attenzione verso le famiglie e i bambini, anche per contrastare la decrescita demografica, implementando servizi come asili nido e scuola materna - proseguono - Inoltre, particolare attenzione sarà data ai servizi rivolti alle famiglie, che dovranno essere gratuiti per i residenti carcaresi, in base al valore Isee, come campi estivi, centro ragazzi e attività di doposcuola".

"L'abbattimento delle barriere architettoniche, tuttora esistenti, sia nel paese che presso gli edifici pubblici, scolastici biblioteca, cimitero e uffici comunali sarà una nostra priorità" concludono da "Cambia Carcare".