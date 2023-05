A Pietra Ligure grande festa per i 100 anni di Vincenzo De Francisco (FOTO)

Festa grande a Pietra Ligure per i 100 anni di Vincenzo De Francisco. A darne notizia è il sindaco Luigi De Vincenzi:

"Cento anni sono un gran bel traguardo e per Vincenzo vuol dire avere percorso un lungo cammino, essere ricchi di tante esperienze ed aver maturato saggezza e ricordi preziosi da condividere e tramandare a tutti noi - ha proseguito De Vincenzi - Arrivare a questo bel compleanno sul 'pezzo' e con la lucidità di Vincenzo è anche un bel regalo. È sempre un’emozione e un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini, certamente per l’importanza del traguardo anagrafico raggiunto ma anche per la ricchezza che rappresentano per tutta la nostra comunità. Tantissimi auguri Vincenzo!".