Sono tre gli chef della provincia di Savona finalisti del contest “GreenMeal” promosso da Ortofruit Italia in collaborazione con l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina e “I Ristoranti della Tavolozza”

Cresce l’attesa per conoscere i vincitori dell’interessante e originale contest GreenMeal, il primo «talent di filiera» dedicato ai piccoli frutti. Sono stati coinvolti oltre 50 ristoranti ed altrettanti chef che si sono cimentati in questa originale sfida. Le ricette sono pervenute da tutte le parti d’Italia, dal Lazio al Piemonte passando per la Lombardia e la Liguria.

Fra le 15 ricette ammesse alla selezione finale, sei sono liguri 3 della provincia di Savona e tre della provincia di Imperia.

Elenco le ricette:

Provincia di Imperia:

Giancarlo Borgo /Macine del Confluente di Badalucco con il Tonno di coniglio, gelatina di lamponi insalatina spontanea:

Michele Ottonello/ La Farina del Mio Sacco di Imperia con Uova di quaglia, tartufo e gelatina di minikiwi

Sergio Verrando di Vallecrosia con Tagliatelle ai lamponi con calamari e lamponi fresch.

Provincia di Savona:

Cinzia Chiappori /Osteria del Tempo Stretto di Albenga con Gamberi croccanti e dressing ai frutti di bosco;

Tiziana Piras/Pignatta Rossa ArTrattoria di Albissola Marina con Fregola alla curcuma con Kiwi e tartare di pescato (olio,pepe, limone,timo)

Rosa D'Agostino /Da Gin di Castelbianco con Il Bosco dietro casa.

La premiazione si svolgerà a Rimini nell’ambito della manifestazione Macfruit il giorno 4 maggio alle ore 15.00 con la presenza di un importante ospite Stefano Bicocchi in arte Vito, che consegnerà i premi e gli attesti ai partecipanti al contest.

Basta al cibo spazzatura

Il progetto prevedeva la realizzazione di ricette “sostenibili” a base di piccoli frutti incentrate sul green-food in risposta al junk food. Le ricette diventeranno portavoce di nuovi e innovativi format di proposta dei piccoli frutti da parte della ristorazione di filiera che esulino dal semplice dessert e contemplino il piacere di consumo unito a quello della relazione, tipica di un pasto al ristorante. In un’ottica «no Waste» anche della comunicazione, il progetto racconterà tutti i sapori del «dietro le quinte» in un confessionale video firmato dalla divulgatrice Renata Cantamessa, in pieno linguaggio social, con diffusione su TikTok, Instagram e Facebook.

Ortofruit Italia ha ivniato ad ogni chef un kit di benvenuto con una fornitura omaggio di mirtilli, lamponi, more, ribes e Nergi.e si impegna a valorizzare i primi 3 classificati.

I partner tecnici del progetto sono l’Associazione «I Ristoranti della Tavolozza –Custodi del Territorio» e l’AINC –Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina.

“Il contest ha raggiunto un primo grande risultato che è stato quello di promuovere la presenza dei piccoli frutti all’interno della proposta gastronomica di numerosi ristoranti. L’iniziativa ha incontrato interesse e disponibilità da parte di molti chef e ristoratori insieme ai clienti che sono sempre più attenti alla qualità e all’origine dei prodotti usati in cucina o serviti in tavola. Abbiamo condiviso con piacere l’obiettivo del progetto di promozione dei piccoli frutti mettendo a disposizione i nostri associati, che li hanno inseriti con eleganza e raffinatezza”