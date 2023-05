Furgone in fiamme nella notte lungo l'autostrada A10, nei pressi del casello di Albenga.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 5 e la macchina del pronto intervento si è subito movimentata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento ingauno.

Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento. Nessun ferito.