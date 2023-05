Genoa, il punto vale oro: col Südtirol è 0-0, ma la Serie A è sempre più vicina

Sarebbe da considerarsi un passettino, guardando solo quanto accaduto in campo al Druso. E invece, alzando lo sguardo e volgendolo al San Nicola di Bari, il pareggio a reti bianche col Südtirol avvicina sempre più il Genoa alla Serie A, quasi come fosse un passo a piè veloce.

Brilla forse meno del solito il Grifone in terra altoatesina, tanto che ai punti forse avrebbero meritato i padroni di casa, che il gol lo trovano seppur con un'azione fallosa con mischia in area sbrogliata dal signor Di Bello con un fallo in attacco ai danni del portiere rossoblù Martinez.

L'arbitro e l'estremo difensore: proprio loro sono i protagonisti di giornata. Il primo prendendosi la scena nel finale di gara espellendo contemporaneamente in pieno recupero entrambi i tecnici Bisoli e Gilardino, dopo aver negato la massima punizione agli ospiti per un presunto fallo su Ekuban (91'). Il secondo negando con un salvataggio d'istinto e d'effetto la più ghiotta occasione del match e dei biancorossi, capitata sui piedi di Odugwu che calcia a botta sicura ma trova il tacco dell'ex canterano del Barca (42').

Chance arrivata nel miglior momento degli altoatesini, ossia la parte centrale di gara, quando il Genoa pare non riuscire a trovare né il giusto ritmo né la sufficiente dose di qualità nelle giocate per compensare. Così la squadra di casa si fa pericolosa di testa sui piazzati, suo punto di forza, prima con Zaro colpendo la traversa sugli sviluppi di un corner (45'), poi con Belardinelli a mandare alto un altro cross dalla bandierina (63').

Il Grifone prende campo solo nell'ultima mezz'ora, dopo un primo tempo non troppo dissimile a quello dell'ultima trasferta in giorno festivo a Como. Stavolta però manca quel cinismo chiesto da Gilardino alla vigilia, tanto che Coda fatica a trovare le giuste giocate e lascia spazio già all'intervallo a Ekuban, mentre Gudmundsson è in una giornata tutt'altro che fortunata culminata col palo interno (64') che segue la conclusione mandata a lato di un soffio in apertura (12').

Ora Badelj e compagni, dopo il contemporaneo pareggio del Bari col Cittadella, mantenendo i sei punti di distacco possono cominciare a fare qualche conto e nutrire qualche speranza di agguantare l'obbiettivo prima di quanto si potesse sperare: sabato al Ferraris (già 4mila biglietti venduti) il primo match point battendo l'Ascoli e sperando nella non vittoria barese in quel di Modena.

IL TABELLINO

SUDTIROL-GENOA 0-0



Südtirol (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Celli (81' Curto); Rover (74' Cissé), Tait, Belardinelli (81' Fiordilino), Casiraghi (88' Schiavone); Mazzocchi (46' Lunetta), Odogwu.

A disposizione: Minelli; Vinetot, Siega, Carretta, Davi, Larrivey, Giorgini.

Allenatore: P. Bisoli

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Frendrup, Sturaro (77' Jagiello), Badelj, Strootman, Criscito (49' Hefti); Gudmundsson, Coda (46' Ekuban).

A disposizione: Semper; Sabelli, Aramu, Salcedo, Matturro, Lipani, Yalcin, Puscas, Dragus.

Allenatore: A. Gilardino

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Note: al 92' espulsi gli allenatori Bisoli e Gilardino