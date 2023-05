Dal 4 al 6 maggio ad Albenga ritorna “Su la Testa”: Morgan, Dolcenera e molti altri…

Tutto pronto ad Albenga per il ritorno di “Su la Testa” il festival che - fermo dal 2019 - torna in veste primaverile per la quindicesima edizione.

Saranno tre giorni intensi quelli organizzati dall’Associazione Culturale ZOO: iniziative, incontri, fotografia, teatro, libri e tanta tanta musica.

Come al solito sono molti gli artisti cercati e trovati dai gruppi di ascolto dell’associazione pronti ad esibirsi con grandi big della canzone.

DolceNera e Morgan saranno i protagonisti indiscussi del palco dell’Ambra. La loro storia musicale è sempre attuale e per DolceNera si tratta di un ritorno più che gradito dopo la strepitosa esibizione del 2013.

Morgan è uno dei personaggi di primordine della scena, oggi più che mai, per le recenti apparizioni televisive, la sua conoscenza musicale e l’imprevedibilità.

Ma presentiamo serata per serata!

Giovedì sarà la serata più rock con la super band dei Fiumi; la band riunisce Sarah Stride, Xabier Iriondo, Diego Galeri e Andrea Lombardini; i quattro musicisti provenienti da diverse esperienze indie e alt rock tra cui Afterhours e Timoria stanno strabiliando con il tour nazionale e arrivano caldissimi per il festival ingauno. Si esibiranno inoltre: Lorenzo Santangelo, di cui è appena uscito Musick, vincitore del Premio De André nel 2019 e del Lunezia; Irene Buselli, che ha appena pubblicato “Il palombaro”, uscita discografica colma di canzoni sottili, acuminate e chirurgiche per precisione espressiva e Ginez e il bulbo della ventola che presenterà in anteprima le canzoni del nuovo album intitolato “Sambuca sunrise”.

Venerdì prima di Morgan si esibiranno la cantautrice Roberta Di Lorenzo, compositrice e pianista che ha collaborato con grandi artisti italiani come Eugenio Finardi e Gianluca Grignani, Arianna Manca tra le migliori della nuova generazione di artisti italiani introspettivi e diretti e l’incredibile ensemble di Andrea Parodi che ci riporterà tra le atmosfere dell’America folk blues.

Sabato la serata finale con l’attesissimo solo al piano di DolceNera che promette brividi ed emozioni. Prima di lei l’ironia blues del levantino Gianmaria Simon, le atmosfere mediterranee della giovane talentuosa Beatrice Campisi e Tiberio Ferracacane, storico crooner di origine sicula trapiantato a Torino.

Su la Testa è anche tanti eventi collaterali

La sede dell’Associazione sarà ospitata presso Palazzo Oddo in Via Roma dove si svolgeranno gli incontri con Ferdinando Molteni, autore del libro “L’anello di Bindi”, Giorgio Olmoti, performer e scrittore che racconterà le sue allucinanti storie oltre la realtà e il cantautore Carlo Valente che intermezzerà i loro interventi nel pomeriggio di venerdì con brani dal nuovo album “Metri quadrati”.

Sabato all’auditorium San Carlo ci sarà l’incontro con la Barley Arts, per un incontro sul tema "Quale presente e quale futuro per il mondo dello stare insieme ?”

La conduzione è affidata a Alberto Calandriello e Chiara Buratti mentre Eugenio Ripepi modererà gli incontri pomeridiani.

Il Festival è conosciuto per i tanti ospiti di qualità che ha ospitato sul palco del Teatro Ambra ma anche per la preveggenza con cui ha lanciato molti musicisti tra cui Zibba, Levante e Raphael Gualazzi quando questi nomi non erano protagonisti della scena e ancora faticavano a trovare spazi e riconoscimento.

Sulle pagine sociale dell’associazione sarà possibile avere tutte le info per biglietti, programma e iniziative collaterali. Per ogni ulteriore informazione non esitare a chiedere all’associazione culturale Zoo che organizza l’evento all’indirizzo mail zooalbenga@gmail.com.

Il programma completo

GIOVEDI 4 MAGGIO

Irene Buselli

Ginez e il bulbo della ventola

I Fiumi

Lorenzo Santangelo

VENERDI 5 MAGGIO

Roberta Di Lorenzo

Arianna Manca

Morgan

Andrea Parodi Zabala & Borderlobo

SABATO 6 MAGGIO

Beatrice Campisi

Dolcenera

Tiberio Ferracane

Gianmaria Simon

Pomeriggi dalle h17

VENERDI 5 MAGGIO

Palazzo Oddo

Ferdinando Molteni “L’anello di Bindi”

Girogio Olmoti “Stracci e ossa” e altre storie

Carlo Valente “Metri quadri”

SABATO 6 MAGGIO

Auditorium San Carlo

Incontro con la Barley Arts

"Quale presente e quale futuro per il mondo dello stare insieme ?”