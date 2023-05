Basoli in via Astengo a Savona, la riapertura totale slitta di due mesi. Assessore Parodi: "Sollecitato alla ditta il restringimento del cantiere"

Ci vorranno altri due mesi probabilmente per la riapertura totale del cantiere di via Astengo a Savona. Il comune nel frattempo ha sollecitato alla ditta esecutrice dei lavori di circoscrivere l'area e poter riaprire il tratto finale verso Corso Italia.

La maggior parte dei basoli erano stati recuperati e sistemati sulla strada ma ne mancherebbero ancora circa un centinaio.

"Ci hanno portato a vedere due-tre esempi che somigliano ai basoli e abbiamo scelto insieme alla Soprintendenza la pietra più adeguata e ora li stanno ritagliando. Li stanno preparando e ci vorranno un paio di mesi di lavori - spiega l'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi - Abbiamo chiesto alla ditta che ci restringano il cantiere, li abbiamo sollecitati prima delle feste e lo faremo ancora".

Quindi ulteriore slittamento per la riapertura che era prevista a marzo e poi prima delle festività pasquali, nella via dove durante gli scavi effettuati dalla ditta che si occupa di posizionare la fibra nell'ottobre del 2021 era venuta alla luce la storica pavimentazione.

A seguito di accordi fra il Comune ed il Responsabile Tutela Architettonica della Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona era stato così determinato il ripristino definitivo dell'area nel tratto di Via Astengo compreso fra Via Niella e Corso Italia.

Dallo scorso 19 ottobre 2022 l'area era stata transennata ed è presente un divieto di sosta e di transito nel tratto. Gli interventi però dovevano concludersi a novembre ma alcuni basoli mancanti e il reperimento di quelli sostitutivi, che dovevano essere approvati dalla Soprintendenza stanno facendo ulteriormente slittare il fine lavori.